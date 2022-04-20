Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması

20.04.2022 17:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Vatandaşımız, gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa, onları yine birlikte inşa etmeye, hizmetin gereğini birlikte yapmaya devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Vatandaşımız, gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa, onları yine birlikte inşa etmeye, hizmetin gereğini birlikte yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Elazığ'a yönelik "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bazı ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve diğer ilgililer yer aldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, Elazığ için önemli gençlik ve spor yatırımları yapacaklarını söyledi.

2002 öncesi Elazığ'da sadece bir spor tesisi olduğunu ve bu sayıyı 27'ye, bir yurt varken 7'ye, hiç gençlik merkezi yokken bu sayıyı da 2'ye çıkardıklarını dile getiren Kasapoğlu, bu protokolle gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını ifade etti.

Gençlere tesisleri dolu dolu kullanmaları tavsiyesinde bulunan Kasapoğlu, ihtiyaç ve gereken neyse yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, hizmet odaklı siyasetin güçlü bir şekilde vatandaş nezdinde karşılık bulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa, onları yine birlikte inşa etmeye, hizmetin gereğini birlikte yapmaya devam edeceğiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hangi vilayete, hangi ilçeye, köylere kadar giderseniz, son 20 yılda inşa edilmiş gençlik ve spor yatırımları görürsünüz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu ülkenin gençleri ve evlatlarına verdiği ehemmiyeti görürsünüz. Onlar en iyi imkanlara kavuşsun diye ortaya koyduğu o şanlı mücadeleyi görürsünüz. Anadolu'nun çocuklarının o gözündeki ışığı birlikte çoğaltacağız. Çünkü bizim bu ülkenin yarınlarına dair çok büyük hayallerimiz var. Bizim bu ülkenin birbirinden kıymetli, pırıl pırıl gençleri için boşa harcayacak bir saniyemiz dahi yok."

Konuşmanın ardından Kasapoğlu, gençler ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elazığ'a yapılacak yatırımlar

Protokol kapsamında Elazığ'a, bir İpek Yolu Uluslararası Gençlik Çalışmaları Merkezi Kompleksi, bir 8 kulvarlı sentetik yüzeyli atletizm pisti, 4'lü tip soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün ve aydınlatması, bir 3 poligonlu trap skeet atış alanı, 4'lü soyunma odası ve tel örgüsü, 3 mevcut nizami futbol sahası, soyunma odası, tribün ve aydınlatması, 3 tane 250 seyircili spor salonu, 3 spor salonu, bir gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol, 5 mini basketbol sahası, bir kapalı tenis kortu inşa edilip, 100 basketbol potası ve 6 spor tesisinin bakım onarımı yapılacak.

???????

Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İzmir'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İzmir'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu Açıklaması Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Elazığ'a yapılacak spor yatırımlarının protokol imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement