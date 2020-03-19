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Kasapoğlu: "Bu süreci en güzel şekilde yönetiyoruz"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (3)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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