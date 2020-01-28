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Kasapoğlu: "Bu zorlu süreci devletimiz, milletimiz el ele vererek en güzel şekilde atlatıyoruz"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hastanede depremde yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:37 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hastanede depremde yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.
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