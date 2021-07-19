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Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı - Son Dakika

Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı

19.07.2021 10:57
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum gezisine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksek İrtifa Kampları için tüm dünyayı Dadaşlar diyarına davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum gezisine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksek İrtifa Kampları için tüm dünyayı Dadaşlar diyarına davet etti. Kasapoğlu, Sway Otel'de Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan sporcularla da sohbet etti.

Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan sporcuların yanı sıra Erzurum'da kampta bulunan sporcularla sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Futbol Sahalarına övgüler yağdırırken, tüm dünyayı bütün spor branşlarında Dadaşlar Diyarı'na kamp yapmaya davet etti.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan Karate Milli Takımının yanı sıra Bedensel Engelli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Milli Atlet Yavuz Ağralı ve Modern Pentatlon Milli takımı sporcuları ile uzun süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Ay-yıldızlı sporcuları dinleyerek onlara başarı dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Daha önce sizlerle bir araya gelmeyi çok istiyorduk, genel müdür ve genel müdür yardımcılarımız sizlerle buluşturduk. Şahsım adına da sizinle Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de buluşmak bugüne nasip oldu. Hem de çok güzel bir günde birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde sizlerle bir araya geldik. Çok güzel vakit geçirdik. Olimpiyatlara başarılar diliyorum" dedi.

Tüm Dünya Yüksek İrtifa Kampları İçin Erzurum'a Gelmeli

Erzurum'un rakımı, havası, suyu ve tesisleriyle dünyanın sayılı yüksek irtifa kamp merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Palandöken'in zirvesinden tüm dünyaya seslenerek, "Yüksek irtifa kampları için Erzurum'a gelin!' dedi.

Gerek kendi bakanlıklarına bağlı tesislerin, gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek irtifa kamp merkezlerinin aynı anda onlarca takımı ağırlayacağına işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Erzurum'a kazandırdığımız Tam Olimpik Yüzme Havuzu, dünya ve Avrupa'nın bir çok ülkesinin yüksek irtifa kamplarına ev sahipliği yaptı. Yüzme havuzumuzda kamp yapan bir çok Avrupalı sporcu belki de Tokyo Olimpiyatlarında kürsüye çıkacak. Ülkemiz adına Erzurum'a kazandırdığımız tesislerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Buz sporlarını çok önemsiyoruz"

AK Parti Hükümeti olarak Türkiye'de tesisleşme adına altın çağı yaşattıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak buz sporlarına da ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Kasapoğlu, "Sadece Erzurum'a değil ülkemizin bir çok noktasına buz tesisleri kazandırdık. İnanıyorum ki, buz salonlarından çıkacak olan yetenekli sporcularımız olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak" şeklinde konuştu.

Taşkesenligil Oltu Taşı Tespihi Hediye Etti

Erzurum'un cağ kebabının ve kadayıf dolmasının tadına doyum olmadığına işaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Oltu Taşına da övgüler yağdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in kendisine hediye ettiği Oltu Taşı tespihi ile ilgili olarak, "Artık Oltu taşı sadece tespihten ibaret değil. Bir çok hediyelik süs eşyası Oltu taşından yapılıyor. Oltu taşı artık dünyada bir marka ve oldukça tanınıyor" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cağ kebabını önemli bir ağız tadı olduğunu ve kadayıf dolmasını da tam bir enerji deposu olduğunu belirterek, "Tüm dünya spor takımları ve bireysel sporcular Erzurum'a gelsinler bu güzel ortamda kamp yapsınlar. Cağ kebabı ve Kadayıf dolmasından tatsınlar" dedi.

Bu arada Bakan Kasapoğlu, sporculara kadayıf dolması ikram etti. Sporcular ve antrenörlerde Erzurum'da kamp yaptıkları için mutlu olduklarını ve Erzurum GSİM'nin kendileri için sağladığı imkanlardan dolayı memnuniyetlerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilettiler.

Sohbet toplantılarının ardından Bakan Kasapoğlu, sporcularla selfie yapmayı da ihmal etmedi. - ERZURUM

Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı
Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, cumhurbaşkanı, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasapoğlu dünyayı Erzurum'a çağırdı - Son Dakika Spor


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