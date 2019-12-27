Kasapoğlu ekiplerle gece boyunca çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu ekiplerle gece boyunca çalıştı - Son Dakika

Kasapoğlu ekiplerle gece boyunca çalıştı

6 saat önce

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, iki gündür etkili olan yağış ve fırtına dolayısıyla su baskını yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Kasapoğlu ekiplerle gece boyunca çalıştı, System.String[]

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, iki gündür etkili olan yağış ve fırtına dolayısıyla su baskını yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Gece boyunca vatandaşlarla görüşen Kasapoğlu, bizzat ekiplerin başında durarak çalışmaları izledi.


Düzce'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış şehre can suyu olurken şehir merkezinde alt yapı tahribatı ve yerleşim alanı ile yol arasındaki kot farkından kaynaklı su baskınları meydana geldi. Gece boyunca kendi imkanları ile evlerinden su tahliyesi yapan vatandaşların yardımına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu koştu. Gece geç saatlerde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte incelemeye çıkan Kasapoğlu acil müdahaleye ihtiyaç duyan üç evdeki çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Celal Kasapoğlu "bazı hanelerde gerek alt yapı tahribatı gerekse hane ve önünden geçen yol arasındaki kot farkı dolayısıyla bazı vatandaşlarımızın evine su girdiğini öğrendik. Gece nöbetçi ekiplerimizle birlikte biz de çalışmaları yakından takip ettik. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve acil müdahale gereken yerlerde çalışma yaptık. Yine sabah saatlerinde diğer ekiplerimizin katılımı ile olumsuz durumların yaşanmaması için çalışacağız" dedi. - DÜZCE

Celal Kasapoğlu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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