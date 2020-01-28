Kasapoğlu: "Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kasapoğlu: 'Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (8)

Kasapoğlu: Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır

Mehmet Kasapoğlu, Elazığ Valiliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı
Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasapoğlu: "Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]