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Kasapoğlu: "Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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