Kasapoğlu: "En modern tesisler ülkemizde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'En modern tesisler ülkemizde' - Son Dakika

Kasapoğlu: "En modern tesisler ülkemizde"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti. (3)

Kasapoğlu: En modern tesisler ülkemizde

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:51 Kaynak: AA
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