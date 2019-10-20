Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu engelli gençlerle boccia oynadı
Son Dakika Güncel Kasapoğlu engelli gençlerle boccia oynadı

Kasapoğlu engelli gençlerle boccia oynadı

2 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, engeli gençlerle boccia oynadı.

Kasapoğlu engelli gençlerle boccia oynadı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, engeli gençlerle boccia oynadı.

Atakum ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, boccia oynadığı engelli gençlerle sohbet etti.

Kasapoğlu, "Dünyada en ağır engelli spor branşı olan bocciayı en ağır engellilerimizle bugün oynadık. Onların güçlükleri yenerek bu sporu yaptığının farkına vardık. Hepsi benim gözümde birer şampiyon." dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda boccia antrenörlüğünü yapan Gamze Ekinci ise boccianın ağır engeli olanların dünyada yapabileceği tek spor olduğunu belirtti.

Ekinci, "Boccia, ağır engeli olan bireylerin sosyalleşmesi, hayattan kopmamaları ve yine kendileri gibi engeli olan kişilerle kaynaşmaları açısından çok önemli bir spor. Bu açıdan ağır engeli olan bireyleri bu sporla tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ekinci, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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