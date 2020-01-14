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Kasapoğlu: "Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
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