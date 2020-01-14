Kasapoğlu: "Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu: Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasapoğlu: "Futbolumuzda, diğer branşlarımızda çok güçlü bir gelecek bizleri bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]