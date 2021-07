Bakan Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin gençlerinin tüm negatif propagandalara rağmen iyiliğin, hakkın, adaletin bayraktarı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin umudu gençler var, ürettikleri fikirlerle, projeleriyle sadece Türkiye'nin değil insanlığın umudu, insanlık için yeni ufuklar açan gençler var. Yarınların dünyasında Türkiye'nin itibarını bilgiyle, ahlakla, adalet ve merhamet duygularıyla donanmış olan bu gençlerimiz temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, "Geleceğin Türkiye'si hiç şüphesiz ki çok daha güçlü olacak. Bu gençler önce kendilerine sonra ülkelerine güveniyorlar. Bu felsefe doğrultusunda kendileri için yapılan her şeyi çok iyi bir şekilde, ciddi bir şekilde değerlendiriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin gençlerinin hiçbir şekilde karamsarlık senaryolarına ve yaralayıcı ön yargılara itibar etmediklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençler aydınlık ufuklara inançla heyecanla bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, gençlik sizin her daim birinci önceliğiniz oldu. Rabbim emeklerinizi zayi etmedi, zayi etmesin. Siz Türkiye'nin gençlerine güvendiniz, Türkiye'nin gençleri size güvendi. Türkiye'nin gençleri kimlerin onların yoluna, bu ülkenin aydınlık yarınlarına hangi güçlerin mayın döşediğini çok iyi biliyor. Türkiye'nin gençleri umutsuzluğa, karamsarlığa hiçbir şekilde pirim vermedi. Bu doğrultuda yarınların adalet ve merhamet dolu özlemlerine de bizzat yine Türkiye'nin gençleri çare olacak. Türkiye'nin gençleri kendileri için, aileleri için, ülkeleri için çalışıyorlar ve her zaman tüm insanlık için çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler. Yeter ki bizler onların istedikleri, arzu ettikleri imkanları temin edelim. Gelişim yolunda her daim gençlerin en uygun zeminini hep birlikte oluşturalım."

2002 sonrası Türkiye'nin demokratik istikrarı en güzel şekilde yakaladığını ve hayatın her alanında çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Eğitimde, emniyette, sağlıkta, ulaşımda, sporda her alanda Türkiye'nin gücü ve direnci misliyle katlanmış, haksız rekabetin önündeki pek çok engel büyük ölçüde kaldırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletin iradesiyle var olan gücü, vizyonu sayesinde Türkiye'nin çaresiz ve çözüm üretemeyen pek çok sorunu büyük ölçüde bertaraf edilmiş ve ülkemiz ayağa kalkmıştır." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, bugün Türkiye'nin hiçbir köşesinin kamu hizmetinden mahrum kalmadığına işaret ederek, "Bu istikrar yılları en uygun zemini ortaya koymaktadır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleriyle ülkemizin gençleri pek çok şartı birlikte, aynı şartlarda taşımaktadırlar ve bu şartlarda yarınlara hazırlanmaktadırlar. Elbette eksikler, gerekli olanlar, hep birlikte yine inançla heyecanla telafi edilecek ve gençlerimiz yarınlara çok daha donanımlı bir şekilde yürüyecektir. Türkiye'nin uygarlık yolundaki güçlü yürüyüşü gençlerimiz öncülüğünde inanıyorum ki yarınlar için çok daha büyük kazanımlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse gençlerimizin umudunu, gelecek özlemini çalamaz"

Kasapoğlu, "Tüm negatif propagandalara, Türkiye'nin gençlerini karamsarlık senaryolarına itmeye çalışan çalışmalara rağmen Türkiye'nin gençleri iyiliğin, hakkın, adaletin bayraktarı olmaya devam edeceklerdir. Kimse gençlerimizin umudunu, gelecek özlemini çalamaz. Kimse gençlerimizin gözündeki ışığı, heyecanı söndüremez. İftiharla söylüyorum; Türkiye bugün emin ellerdedir. Türkiye'nin gençleri, medeniyet iddiamıza ve ideallerimize yakışır bir donanıma sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin gençlerinin yıllarca potansiyel bir tehlike olarak görüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Ülkenin gençleri pek çok kısıtlamaya maruz kaldı ve yönetime katılmaktan uzak tutuldu. Yıllar süren ekonomik krizler, darbe dönemleri, sonu gelmeyen istikrarsız çalışmalar, gençlerin hayatını zindan etti. Adeta gençlerin geleceği ellerinden alındı. Bir türlü sonu getirilemeyen şiddet ortamlarıyla baskı ve zorlamalarla, ekonomik dar boğazlarla gençlerimiz bırakın hayal kurmayı, canlarından olmamak için mücadele verdiler. Şükür ki o karanlık yıllar geri dönülmemek üzere geride kaldı. Bugün her alanda yönetime katılan, fikirlerini serbestçe savunan, gelecek adına hayal kuran, aynı zamanda hayallerinin peşinden onları gerçeğe dönüştürmek için koşan, sorumluluk alan gençlerimiz var."

Kasapoğlu, "Bu gençler demokrasiye, hukuk düzenine tam olarak inanan, çoğulculuğu benimseyen, farklılıkları zenginlik olarak algılayan, tek tipleşmeyi reddeden, insani değerleri tartışmayan gençler. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojilere uyumlu bir şekilde analitik kabiliyetlerini geliştirme yönünde ideali olan ve değerleriyle birlikte donanımlı yüz akı gençlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Bu gençlerimiz her alanda ülkemizi, milletimizi en güzel şekilde temsil ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin yol arkadaşı olmaktan heyecan ve onur duyduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan bu zirvenin, bu gerçeği daha da aşikar hale getirdiğini düşünüyorum. Genç fikirler, yeni projeler, yeni ufuklar... İşte gençlerimizin burada bunu ortaya koyması hepimizi yarınlar için daha da umutlandırıyor. Burada olan ve olmayan tüm gençlerimiz bu ülke adına, insanlık adına sorumluluk almaları ve bu anlamdaki heyecanları, inançları nedeniyle tüm insanlık için bir umut. Onların yanında olmak, onları desteklemek, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizler için bir onur, heyecan, önemli bir sorumluluk. İnanıyorum ki gençlerimiz, bu toprakların gönül bereketinden nasibini alacak ve bu tüm güzellikleri yedi kıtaya güçlü bir şekilde yayacaklar. Bu ülkenin her genci bizler için kıymetli, her birine tek tek inanıyoruz, güveniyoruz."