Kasapoğlu, genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı
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"Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar Bisikletlilerden görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Sanatçı Haluk Levent'in açıklaması ANKARA...
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:34 Kaynak: AA
"Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar
Bisikletlilerden görüntü
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması
Sanatçı Haluk Levent'in açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı.
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