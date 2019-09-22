Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu, genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı
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Kasapoğlu, genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı

1 saat önce

"Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar Bisikletlilerden görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Sanatçı Haluk Levent'in açıklaması ANKARA...

"Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar

Bisikletlilerden görüntü

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi

Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması

Sanatçı Haluk Levent'in açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı.

Kasapoğlu, genç gönüllüler ile Beraber Yürüyelim etkinliğine katıldı

Haluk Levent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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