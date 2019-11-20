Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Gençleri tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız"
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Gençleri tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Gençleri tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız"

6 saat önce

Törenden detaylar.

Törenden detaylar.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması. ÇANAKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Kasapoğlu: Gençleri tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız

Mehmet Kasapoğlu, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:51 Kaynak: AA
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