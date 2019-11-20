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Kasapoğlu: "Gençleri tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız"
6 saat önce
Törenden detaylar.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:51 Kaynak: AA
Törenden detaylar.
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması. ÇANAKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.
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