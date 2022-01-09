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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

09.01.2022 14:23

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitlerin kanlarıyla sulanan Türkiye'nin, aradan geçen yüzyılda çınara dönüştüğünü belirterek, "İşte o çınar, bugün mazlumu, ezileni, hor ve hakir görüleni gölgesinde barındırmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitlerin kanlarıyla sulanan Türkiye'nin, aradan geçen yüzyılda çınara dönüştüğünü belirterek, "İşte o çınar, bugün mazlumu, ezileni, hor ve hakir görüleni gölgesinde barındırmaktadır." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle Kars'ın ve Sarıkamış'ın değerli halkıyla anlamlı günü yad ettiklerini söyledi.

Kutlu coğrafyadaki ruh, bilinç, iman ve büyük istiklal iradesinin ilk günkü canlılığıyla büyük bir emanet olarak ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sarıkamış'tan geçen yol, Asya bozkırlarından günümüze uzanan bir 1000 yıllık mesafedir. Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açanlar onlardır. Fetihte peygamberin müjdesine erişen de onlardır. Çanakkale'de zafer kazanan kahramanlar ile Sarıkamış'ın soğuğunda can verenler, aynı ruhu taşıyan farklı bedenlerdir. Hem kurşun yağmuru altında hem de karla kaplı dağlar da şehadete koşan Mehmetçikler, can vermişlerdir ama istiklal için de gerekli adımları atmışlardır. Tıpkı bugün hep birlikte gurur duyduğumuz Türk SİHA'larının yaptığını, dün onlar gerçekleştirmişlerdir."

"Yolumuz, lider ülke Türkiye idealinden geçiyor"

Kasapoğlu, Ahlat'tan, Malazgirt'ten, Niğbolu'dan, Sarıkamış'tan ve Çanakkale'den geçen yolun, bugün de önlerinde durduğunu belirterek, bin yıllık cesaret, feraset, sadakatle bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yollarının Afrin'den, El-Bab'dan ve Karabağ'dan geçtiğini anlatan Kasapoğlu, "Yolumuz, lider ülke Türkiye idealinden geçiyor. Yolumuz, ecdadını anmak için yola düşen, yola revan olan gençlerin kalbinden, enerjisinden ve zihninden geçiyor. Bizim gençlerimiz yalnız bu ülke için, yalnız bu coğrafya için değil, gururla ifade ediyorum, sahip oldukları adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor." diye konuştu.

Şehitlerin emanetini daha ileri noktalara taşımanın asli vazife olduğunu aktaran Kasapoğlu, kar üstünde kanını akıtanların, Sarıkamış'ta son nefesini verenlerin emeğinin 1923'te kurulan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile meyvesini verdiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Şehitlerin kanlarıyla sulanan fidan, aradan geçen yüzyılda çınara dönüştü. İşte o çınar, bugün mazlumu, ezileni, hor ve hakir görüleni gölgesinde barındırmaktadır. İşte o çınar, bugün dosta güven, düşmana korku vermektedir. O çınarı hep birlikte daha da büyüteceğiz, daha da güçlendireceğiz ve bu ülkenin birbirinden değerli pırıl pırıl gençleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, engin vizyonuyla gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde özlerinden kaçınmadan her türlü imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz."

"Olimpiyat oyunları tarihimizin en güzel sonuçlarını aldık"

Kasapoğlu, ecdadın canları pahasına koruduğu bayrağı, olimpiyatlarda gururla dalgalandıran sporcuları her geçen gün daha fazla desteklemeye, sayılarını, güçlerini ve başarılarını hep birlikte büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gençlerin olimpiyatlarda aldığı başarıya dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl olimpiyatlarda, olimpiyat oyunları tarihimizin en güzel sonuçlarını alarak gurur dolu tabloya hep birlikte imza artık. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız, Türkiye'nin yüzünü ağarttılar, al bayrağımızı gururla dalgalandırdılar. Duruşlarıyla, tavırlarıyla, sayılarıyla, centilmenlikleriyle göğüslerindeki şanlı bayrağın hakkını en güzel şekilde verdiler. Onların her biri ile iftihar ediyoruz. Bu memleketin bütün çocuklarıyla, bütün gençleriyle gurur duyuyoruz. Onlarla yol arkadaşlığı yapmaktan, onlarla yolu birlikte kat etmekten heyecan duyuyoruz."

Merkezler, yurtlar, modern tesisler ve ülkenin tüm imkanlarıyla gençlerin her daim emrinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, "Başımız dik, anlımız açık, milletimizin emrinde, hep birlikte dosdoğru çalışmaya, bu aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yılmadan, yorulmadan, cesaretle yürümeyi, mücadele etmeyi öğrendiğimiz birileri var. 'Din, devlet, mülkü millet sarsılmasın' diye kendi canından geçenlerin bizlere bıraktığı bir emanet var. Sarıkamış'ın aziz, mahsun ve kahraman evlatları yemin olsun ki onların emanetleri emin ellerdedir." ifadesini kullandı.

Şehitler dualar ve tekbirlerle anıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda toplandı.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

Protokol konuşmaları sonrası helikopterlerin de yer aldığı "Çelik Kanatlar", tören alanı üzerinde gösteri yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri ve belediye başkanları da katıldı.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

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Mehmet Kasapoğlu, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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