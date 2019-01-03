Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Gençlerimiz Geleceğe Daha Emin Bir Şekilde Bakacak"

Kasapoğlu: "Gençlerimiz Geleceğe Daha Emin Bir Şekilde Bakacak"

1 saat önce

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlerimizin sporla, sağlıkla, yurtlardaki kaliteli ortamlarda eğitim ve sosyal faaliyetlerle beraber geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağlayacağız" dedi.

Kasapoğlu:
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlerimizin sporla, sağlıkla, yurtlardaki kaliteli ortamlarda eğitim ve sosyal faaliyetlerle beraber geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte birleşmesi beklenen kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan KYK İl Müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri de bulunuyordu. Yapılan değişikliğe göre, Samsun'da KYK İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tek bir kurum haline getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı atamaya göre ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilen KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yeni görevine başladı.

"Görevimizin ağır olduğunun farkındayız"

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, uzun yıllardır KYK Bölge ve İl Müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu hatırlattı. Şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine bu görevi tevdi ettiğini ifade eden Kasapoğlu, "Görevimizin ağır olduğunun farkındayız. Çünkü bünyemizde spor, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri var. Müdürlüğümüz, Samsunumuzun önünü açarak, gençliğe hizmet ederek, gençleri sporla buluşturarak ve daha fazla spor yaptırarak yurtlarımızdaki öğrencilerimizin barınmalarına, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerine fayda sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açmış olduğu ufukta ilerleyerek gecelerini gündüze katarak gençlere fayda sağlayacak işler yapacaklarını belirten Kasapoğlu, sporda, gençlik hizmetlerinde ve yurtlarda güzel işler yapacaklarını aktardı.

"Samsunspor hak ettiği yere gelecek"

Samsunspor hakkında da açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Samsunsporumuz çok iyi gidiyor. Güzel ve inanmış bir ekip var. İnşallah her geçen gün hak ettiği yerin üzerinde olacak. Ekibe inanmış bir kadro var. Samsun'da zaten Samsunspor'una destek veriyor. El biriyle Samsunsporumuz hak ettiği yere gelmiş olacak" diye konuştu.

Samsun'un spor açısından oldukça zengin bir şehir olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "2017 Deaflympics Oyunları Samsun'da gerçekleştirildi. Samsunumuzu inşallah el birliğiyle daha iyi yerlere getireceğiz. Devlette devamlılık esastır. Devralınan bayrak devam edecektir. Arkadaşlarımız birçok hizmet yaptı burada. Bu ekipteki arkadaşlarımızla birlikte de güzel işler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde, gençlerimizin sporla, sağlıkla, yurtlarda ki kaliteli ortamlarda eğitim ve sosyal faaliyetleriyle beraber geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Samsunspor, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz

MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:50:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Gençlerimiz Geleceğe Daha Emin Bir Şekilde Bakacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]