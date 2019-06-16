Kasapoğlu: "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor"
59 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:06 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye
Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katıldı.
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