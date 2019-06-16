Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor"
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Kasapoğlu: "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor"

59 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katıldı.
Kasapoğlu: Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:06 Kaynak: AA
Türkiye, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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