Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler... - Son Dakika

Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. (1)

Kasapoğlu: Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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