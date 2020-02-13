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Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. (1)
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