Kasapoğlu: "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın, nerede neye ihtiyacı varsa onları gidermek, onlar... - Son Dakika

Kasapoğlu: "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın, nerede neye ihtiyacı varsa onları gidermek, onlar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:05 Kaynak: AA
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