Kasapoğlu: "Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var"

11.06.2022 19:03

Van-Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, Van'daki toplu açılış töreninde konuştuGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Van'ın bu coşkusu, heyecanı ve kardeşliğiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Van-Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, Van'daki toplu açılış töreninde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Van'ın bu coşkusu, heyecanı ve kardeşliğiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

"Her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var" diyen Kasapoğlu, "Yurtlarıyla, gençlik merkezi, genç ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor salonlarıyla havuzlarıyla semt sahalarıyla her alanda Van'da Van'ın ilçelerinde hamdolsun büyük bir atılımı gerçekleştiriyoruz. Bu atılım, Van'ın gençleri için Van'ın evlatları için şanlı bayrağı tüm dünyada dalgalandıracak Van'dan çıkacak şampiyonlar için" ifadesini kullandı.

Yüzmede, boksta, basketbolda her alanda Van'dan şampiyonlar çıkaracağını aktaran Kasapoğlu, "Bu coğrafyanın evlatları asaleti, yeteneğiyle, karakteriyle tüm dünyaya Van'ın mesajını ulaştıracak. Van 2023 Haziran'ında haktan, adaletten, demokrasiden milli iradeden aldığı o güçlü duruşuyla sandıkları patlatarak, Cumhur İttifakı'nın o güçlü duruşunu tüm dünyaya, demokrasi düşmanlarına haykırarak verecek." diye konuştu.

Kasapoğlu: Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var
Kasapoğlu: Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var
Kasapoğlu: Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var
Kasapoğlu: Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var
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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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