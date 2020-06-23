Kasapoğlu: "Gençlikle ilgili, sporla ilgili hamlelerimizi, yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde... - Son Dakika

Kasapoğlu: "Gençlikle ilgili, sporla ilgili hamlelerimizi, yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:52 Kaynak: AA
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