Kasapoğlu: "Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza... - Son Dakika

Kasapoğlu: "Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza...

13.10.2020 13:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçilerin bugüne dek 1705 madalya ile en başarılı şekilde Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, en kısa zamanda çok modern bir güreş tesisini Ankara'ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçilerin bugüne dek 1705 madalya ile en başarılı şekilde Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, en kısa zamanda çok modern bir güreş tesisini Ankara'ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, Elmadağ'da Serbest Güreş A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Her zaman iftihar vesilesi olan milli güreşçilerle bir araya geldiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Burası güreşçilerin dünyaya mesaj verdikleri adeta bir üst. Ay-yıldızımızı çok güçlü bir şekilde tüm dünyada temsil eden sporcu arkadaşlarla beraberiz. Güreşçilerimiz bugüne değin 1705 madalya ile en başarılı branş olarak ülkemizi, milletimizi tüm dünyada temsil ettiler, ediyorlar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Rio'da 8 madalyadan 5'ini yine güreşçilerimiz almıştı ve inanıyoruz ki Tokyo'da da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler. Olimpiyatların salgın nedeniyle ertelenmesi de inanıyoruz ki sporcularımızı her branşta olduğu gibi güreşte de adeta motive etti ve onlar da motivasyonlarını, hazırlıklarını diri tutma amacıyla da her fırsatı değerlendirdiler. Adeta bu süreci bir fırsata dönüştürdüler." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, her daim sporcuların yanında olduklarını hem ifade ettiklerini hem de çalışma ve gayretleriyle ortaya koyduklarını dile getirerek, "41 ilde 44 merkezde 34'ünde güreş noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu merkezlerin 13 tanesinde de güreşçilerimizin özellikle çalıştığı, yoğun olarak bu alana odaklandığı faaliyetler devam ediyor ve bu merkezlerimize 778 sporcumuz sadece bugünümüz değil yarınlarımızı geleceğimizi temsil etme anlamında gayret ediyorlar, alın teri döküyorlar. Bu çabaya alın teri döken tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve ekibini de tebrik ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Uzun bir yürüyüş adeta bir maraton. Bugünü değil yarınları, insanlığın geleceğine odaklanmış bir medeniyet olarak amacımız hakikaten sporcularımızın gençlerimizin yarınlara çok daha güçlü çok daha donanımlı hazırlanmaları. Bu çerçevede 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan gayret gerek tesisleşme, gerekse sporcularımıza olan yatırım hakikaten bir devrimi ifade ediyor. Bu devrim de inanıyoruz ki güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Güreş için yeni modern tesis müjdesi

Güreşin Türkiye'yi en güçlü şekilde temsil eden branşlardan biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Güreşe bugüne kadar olduğu gibi yine bundan sonra da ciddi şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda Ankara'nın başkent oluşunun da 97. yıldönümü, bu çerçevede de Ankaramızı sporun başkenti yapma yolunda ortaya koyduğumuz iddiayı sürdürme anlamında bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Keçiören'de Taha Akgül Spor Tesislerimiz var ve onun yayında da inşallah güreşimizi hem ulusal hem de uluslararası anlamda temsil edecek, güreşçilerimizi, sporcularımızı modern bir şekilde yarınlara hazırlayacak, tam donanımlı bir kamp merkezini, bir eğitim merkezini inşallah en kısa zamanda Ankara'mıza kazandıracağız. Donanımlı modern bir tesis güreşimize en güçlü şekilde hizmet edecek."

Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Altındağ'da 9 tesisin temelini attık. İnşallah el ele vereceğiz, yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, Türkiye'nin dört bir tarafında sporun birkaç branştan ibaret olmadığını hem sözlerimizle hem eylemlerimizle ortaya koymaya devam edeceğiz." yorumunda bulundu.

Sadece tesis değil emanet aldıkları medeniyeti de daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "O yüzden hep birlikte hem gönüllere zihinlere hem de kişisel anlamda gelişime odaklanan bir anlayışla, hem tesisleşme hamlesini çok güzel bi şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi yine sporumuzun geleceğini o kutlu medeniyetimizin derin kökleri üzerinde inşa etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Koca Yusuf'un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır"

"Pehlivanlığın töresinde zaferi kendinden bilmemek var, tevazu var, nefsini mağlup etmek var" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda güreşçilerimize ilham veren bu duygular, bu düşünceler, hakikaten çok anlamlı bir geleneği de ortaya koyuyor. Ben bu çerçevede güreşçilerimizin bu geleneği de çok güçlü bir şekilde yarınlara aktarmalarından da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizi Amerika'da Avrupa'da dünyanın farklı noktalarında gururla temsil etmiş Koca Yusuf'un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır diye düşünüyoruz. Bizler gerek bakanlık olarak gerek spor camiası olarak bu medeniyete bu kutlu yola destek vermekten her zaman şeref ve heyacan duyduğumuzu ifade ediyoruz. Zorluklar elbette olacaktır ama hiçbir zaman yılmayacağız. Birliğimizden, dostluğumuzdan, kardeşliğimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz ve bildiğimiz yolda önümüze ne engeller çıkarsa çıksın, bir ve beraber olarak daha güçlü daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Spor camiası olarak en büyük avantajımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede bizlere olan içten samimi desteği, biz o anlamda da her yürüdüğümüz yolda her mücadelede kendimizi daha güçlü hissediyoruz."

Kasapoğlu, "Önümüzde Avrupa müsabakaları var, sonra olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda da inşallah ülkemizi, bu şanlı bayrağı, ay-yıldızımızı güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz, hakikaten her daim sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da "53 güreşçi ile 12-22 Aralık'ta yapılacak dünya şampiyonası hazırlık kampındayız. Bu kampta pandemi sürecinden sonra minder çalışmasını başlattık. Hızlandırılmış bir program uygulayacağız. Kasım ayında Hırvatistan'da, Rusya'da Bulgaristan ve Polanya'da turnuvalar var, burada arkadaşlarımızı deneyeceğiz. Sonra da Sırbistan'da yapılacak dünya şampiyonasına güçlü bir şekilde katılacağız. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları, inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül de dünya şampiyonası öncesi Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinin kendileri için büyük bir moral olduğunu belirterek, "İnşallah müjdesini verdiğiniz bu projeyle beraber Türk güreşi sizi uzun yıllar hatırlayacaktır. Ankara'da özellikle güreş adına böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu projeyi hayata geçirdiğiniz için onaylattığınız için tüm takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, üzerinde ay-yıldızlı bayrak motifi olan yaş pastayı kesti. Daha sonra Kasapoğlu, milli güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre sohbet etti.

Kasapoğlu: Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza...
Kasapoğlu: Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza...
Kasapoğlu: Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza...
Kasapoğlu: Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza...

Mehmet Kasapoğlu, Elmadağ, Ankara, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Güreşçilerimizi yarınlara hazırlayacak kamp merkezini en kısa zamanda Ankaramıza... - Son Dakika

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