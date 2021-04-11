"Olimpik Veledrom" Temel Atma Töreni - Son Dakika

"Olimpik Veledrom" Temel Atma Töreni

11.04.2021 16:33

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz biliyorsunuz 'kadın odaklı spor' diyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz biliyorsunuz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadınlarımızın spora erişimini sporun tabana yayılması noktasında çok anlamlı buluyoruz. Bu anlamda da Konya'mızdaki tesislerimiz el birliğiyle, iş birliğiyle tesislerin 7/24 kullanılmasıyla farklı başarılar gelecektir." dedi.

Kasapoğlu, merkez Meram ilçesindeki Olimpik Veledrom Temel Atma Töreni'nde 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Konya'dan başladığını hatırlattı.

Dünyada tek cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan bisiklet turunun her geçen yıl daha da güzelleştiğini dile getiren Kasapoğlu, "Konya'dan başlayan etap Alanya'dan Kemer'den, Marmaris'e, Bodrum'a ve Kuşadası'na geçerek inşallah en güzel şekilde tamamlanacak. 25 ülkeden, 23'ü yabancı olmak üçere 170 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon inanıyorum ki; gerek ülkemizin cennet köşelerinin tanıtımı adına gerekse sporda her gün yükselen marka değerimiz adına yine yeni bir çıtayı bize hep birlikte göstermiş olacak." diye konuştu.

Veledromun Türkiye'nin 70 yıllık hayali olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olmasının yanında dünya sporunda prestij açısından da çok önemli olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, altyapıyı ve sporu gerçekleştirmek açısından büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün temelini attığımız bu tesis bunun en somut örneği. Biz biliyorsunuz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadınlarımızın spora erişimini sporun tabana yayılması noktasında çok anlamlı buluyoruz. Bu anlamda da Konya'mızdaki tesislerimiz el birliğiyle, iş birliğiyle tesislerin 7/24 kullanılmasıyla farklı başarılar gelecektir."

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın da Konya'da yapılacağını hatırlatarak, hazırlıkların hızla devam ettiğini söyledi.

Veledromun 6-7 ay içinde tamamlanacağını dile getiren Kasapoğlu, "Ulusal anlamda değil uluslararası anlamda pek çok organizasyona en güze şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha hızlı karar almayı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm camia olarak, bakanlıklarımızla, kamu kuruluşlarımızla, sivil toplumumuzla el ele vererek hamdolsun her alandaki çıtamızı daha yukarılara taşımak adına bunu her geçen gün hem hissediyoruz hem yaşıyoruz. Sporun her branşı yüzmesiyle, kış sporlarıyla, atletizmiyle, jimnastiğiyle, motor sporlarıyla, takım sporlarıyla yarınlara güçlü şekilde yürüyen ve iddiasını daha yukarılara taşıyan bir Türkiye var. Bu Türkiye inşallah yine el birliğiyle tüm 81 vilayetimizde olduğu gibi ay yıldızımızı tüm dünyada gururla dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirmek adına büyük bir çaba var."

"Bu aziz millet bugüne kadar hep hakkın, hep adaletin yanında oldu"

Türkiye'nin önemli bir mücadele verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hakkın batılla mücadelesi dünyanın ilk kurulduğu andan itibaren var olduğu gibi bundan sonra da devam edecek ama biz biliyoruz ki bu aziz millet bugüne kadar hep hakkın, hep adaletin yanında oldu, milli iradenin yanında oldu, demokrasinin yanında oldu. 28 Şubat sürecinde tankları yürüterek milli iradeye ayar vermeye kalkanların akıbetini, 15 Temmuz'da milletin emanetiyle, tankıyla tüfeğiyle millete ihanet edenleri nereye gönderdiğini gördük. Bundan sonra da buna teşebbüs edenlere bu aziz millet yine milli iradeden, haktan, adaletten yana olan tavrını da en güçlü şekilde verecektir. Biz yine hep birlikte güçlü yarınlara bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak ve önümüze çıkan engelleri birer birer bertaraf ederek devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız insanlığın hayrına, insanlığın faydasına işler yapmak."

Konya'nın bisiklet sporuna en çok yatırım yapan şehir olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, veledromun en hızlı şekilde tamamlanacağını söyledi.

"Eylül ayının sonunda tamamlanacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İlk Etap başlangıcını yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 19 yıl boyunca ülkeye çağ atlatan vizyon projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Kurum, "Konya'mızın yarınlarına damga vuracak, bisikletin başkenti Konya'mızı uluslararası yarışların merkezi yapacak olan, Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya Veledromu için 'Bismillah' diyoruz." dedi.

Kurum, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde 17 bin 600 metrekarelik inşa alanına sahip veledromun 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Konya Veledromu'nun, 250 metre pist uzunluğuyla, Konya'yı dünyada bisikletin merkezi haline getireceğini vurgulayarak, "Şu anda inşa süreci yüzde 25 seviyesinde. Eylül ayının sonu itibariyle tamamlanıp hizmete alınacak ve Türkiye, ilk kapalı veledromuna kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle, dünya bisiklet sporuna, Konya'mızın şehirciliğine ve turizmine katkı sunacak bu tesis için Sayın Bakanımıza, Konyalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Konya Veledromu, Konya'mız için, ülkemiz, milletimiz ve genç sporcularımız için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, "Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler" hedefiyle, 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Kurum, bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladıklarını, projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"İnşallah ülkemizi bisiklet yolu ağlarıyla öreceğiz"

Kurum, sadece yapım değil, Afyonkarahisar Bolvadin'den Malatya Yeşilyurt'a, Antalya'dan Rize, İstanbul, Trabzon, Batman, Mersin, Muğla Seydikemer'e, Konya Kulu'ya kadar onlarca ilçede bisiklet yolu projelerine finansal destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'mızı hazırlıyoruz. Bu master planla, Avrupa Bisiklet Ağı ile Türkiye Bisiklet Ağı arasında bağlantı sağlayacağız. Ülkemizdeki, tarihi, turistik, doğal alanlara bisiklet yolu güzergahı oluşturacağız. Şu anda Bilkent Üniversitesi ile çalışıyoruz. 1. Etap 1700 kilometre Master Planı'nın ana hatları olan Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri ve Ankara-Eskişehir-Bursa-Sakarya'ya dair planlarımızı tamamladık. Şimdi bu güzergahta yapılacak bisiklet yollarımızın uygulama projelerine başladık. Bu yaz inşallah bu güzergahın hızlıca inşasına da başlıyoruz. İnşallah ülkemizi bisiklet yolu ağlarıyla öreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, Edirne'den bisikletine binen bir vatandaşımız, Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar kesintisiz olarak bu yoldan gidebilecek."

Kurum, Türk futbolunun da yanında olduklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile toplam 19 stadyumun inşasını yaptıklarını hatırlattı.

"Konya'mız bugün, 600 bin bisiklet kullanıcısıyla bisikletin başkenti"

Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında, 39 ilde gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla, 2,3 milyon metrekare hazine arazisini Gençlik ve Spor Bakanlığına ve belediyelere tahsis ettiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Sporun Tabana Yayılması Projesi'ni çok önemsiyoruz. Her yaştan insanımızın spor yapması için hayata geçireceğiniz tüm projelerinizin yanındayız. Bakanlık olarak, gerek hazine taşınmazlarımızın tahsisi, gerekse de spor merkezlerinin inşası noktasında biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz. Konya'mız bugün, 600 bin bisiklet kullanıcısıyla 'Bisikletin Başkenti'. Konya'mız, 515 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarıyla zirvede. Bisiklet Konyalılar için adeta bir yaşam tarzı. Küçüklüğümüzden de hatırlarım, Konya'da hemen hemen her evde bir bisiklet vardı. Hatta bisiklete, büyüklerimiz 'Velespit' derdi, bizim de velespitlerle Konya'nın çarşılarında çok alışveriş yapmışlığımız, maçlara gitmişliğimiz, arkadaşlarımızla Meram'a, Sille'ye gitmişliğimiz vardır."

Kurum, bisikletle ilgili belediyelerin çalışmaları olduğunu hatırlatarak, bisikletle temiz ulaşımın artacağını, çevrenin temiz kalacağını, şehirlerin trafik yükünün azalacağını, insanların sağlığının çok daha iyi olacağını söyledi.

Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve sporcular katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, dualarla Olimpik Bisiklet Veledrom'un temelini attı.

Olimpik Veledrom Temel Atma Töreni
Olimpik Veledrom Temel Atma Töreni
Olimpik Veledrom Temel Atma Töreni
Olimpik Veledrom Temel Atma Töreni

Mehmet Kasapoğlu, Murat Kurum, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Olimpik Veledrom' Temel Atma Töreni - Son Dakika Spor


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