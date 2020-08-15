Kasapoğlu: "Hem gençlerimizin hem sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Kasapoğlu: "Hem gençlerimizin hem sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması RİZE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması RİZE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
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15.08.2020 23:56:36. #1.12#
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