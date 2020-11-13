TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: 'Her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır' - Son Dakika