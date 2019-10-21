Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin...
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin...

Kasapoğlu: "Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin...

31 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. (1)

Kasapoğlu: Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin...

Mehmet Kasapoğlu, Hacı Bayram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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