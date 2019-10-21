Kasapoğlu: "Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. (1)
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