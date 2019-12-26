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Kasapoğlu: "İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
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