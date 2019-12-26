Kasapoğlu: "İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade... - Son Dakika

Kasapoğlu: "İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Kasapoğlu: İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade...

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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