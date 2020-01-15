Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ilk gün şunu söyledik. Hatalarımızla yüzleşeceğiz. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz"

"Burada olan her bir arkadaşımızın konusu, gündemi, derdi sporumuzun yarınları, sporumuzun yarınlardaki güçlü var oluşu"

"Sporcularımızda bu performans noktasındaki seviyeyi de hamd olsun, her geçen gün daha yukarılarda görmek bizi mutlu ediyor. En son voleybolda kızlarımızın o mücadele azmini gördük, inancını gördük, gayretini gördük. İnşallah 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak"