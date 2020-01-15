Kasapoğlu: "İnşallah, 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'İnşallah, 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak' - Son Dakika

Kasapoğlu: "İnşallah, 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ilk gün şunu söyledik. Hatalarımızla yüzleşeceğiz. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz"

"Burada olan her bir arkadaşımızın konusu, gündemi, derdi sporumuzun yarınları, sporumuzun yarınlardaki güçlü var oluşu"

"Sporcularımızda bu performans noktasındaki seviyeyi de hamd olsun, her geçen gün daha yukarılarda görmek bizi mutlu ediyor. En son voleybolda kızlarımızın o mücadele azmini gördük, inancını gördük, gayretini gördük. İnşallah 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak"

Kasapoğlu: İnşallah, 2020 de madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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