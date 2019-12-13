Kasapoğlu: "İstanbul'da atletizm pistimizi bitirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'İstanbul'da atletizm pistimizi bitirdik' - Son Dakika

Kasapoğlu: "İstanbul'da atletizm pistimizi bitirdik"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti. (2)

Kasapoğlu: İstanbul'da atletizm pistimizi bitirdik

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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