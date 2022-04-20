Kasapoğlu, "İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kasapoğlu, "İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

20.04.2022 13:02
Kasapoğlu, "İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İyilik Şampiyonası Projesi"ni 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İyilik Şampiyonası Projesi"ni 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Kasapoğlu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Tuzla Belediyesi iş birliğince düzenlenen "İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugün iyiliği, güzelliği ve hayrı konuşmak için bir arada olduklarını söyledi.

Her daim gönüllü faaliyetleri önceleyen projelerle, gönüllüğü Türkiye'de hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını, kurumsallaşmasını esas alan pek çok çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, 2019'u gönüllülük yılı ilan ederek, bu konuda güçlü bir adım attıklarını hatırlattı.

Günden güne büyüyen ve güçlenen gönüllü ordusuyla güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, iyilik şampiyonasıyla gönül yolculuğuna, gönül hareketine daha çok renkler katacaklarına işaret etti.

Kasapoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Bizler için iş birlikleri önemli ancak iyiliğe, gönüllüğe, gönül birliği yapmaya matuf konular çok ama çok daha önemli. İyilik şampiyonası da bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir. Gençlerimizle, bu gönül birliğini inşallah hep birlikte daha yukarılara daha güçlü şekilde taşıyacağız. Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız. Bu müjdeyi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek."

Kasapoğlu ayrıca tüm gençleri iyilik şampiyonasına katılmaya davet etti.

Tuzla Belediyesi Başkanı Yazıcı: "İyiliği bulaştırarak devam ettiler"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu şampiyonayı iyiliğe yönelik farkındalığı artırmak, iyilik için gençlerin dinamizmini daha aktif hale getirmek, bireysel ve toplumsal olarak iyilik halini artırmak ve iyiliği gençlerin eliyle geliştirmek için tasarladıklarını dile getirdi.

Gençlerin kurdukları takımlarla iyilik hareketine katıldıklarını aktaran Yazıcı, "4 bine yakın gencimiz 1000'e yakın takım kurarak bu yarışmaya başladılar. Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a bir iyilik elçisi olarak da her tarafa yayıldılar. İyiliği bulaştırarak devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Bakan Kasapoğlu tarafından verildi. Kasapoğlu daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Tuzla Belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, İyilik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu, 'İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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