Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir spor stratejisi geliştirmemiz lazım"
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Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir spor stratejisi geliştirmemiz lazım"

8 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.

Kasapoğlu:
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ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -2-
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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