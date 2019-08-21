Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir spor stratejisi geliştirmemiz lazım"
8 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -2-
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