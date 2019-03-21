Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Kadınların Öncülük Ettiği Bir Spor Anlayışı Bizi Çok Daha Başarıya Götüreceğine...

Kasapoğlu: "Kadınların Öncülük Ettiği Bir Spor Anlayışı Bizi Çok Daha Başarıya Götüreceğine...

13 dakika önce

- Anadolu Ajansı Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Anadolu Ajansı Editör Masası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (13)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel
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