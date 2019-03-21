Kasapoğlu: "Kadınların Öncülük Ettiği Bir Spor Anlayışı Bizi Çok Daha Başarıya Götüreceğine...
13 dakika önce
- Anadolu Ajansı Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Anadolu Ajansı
Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (13)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:35 Kaynak: AA
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