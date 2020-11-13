Kasapoğlu: "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar"

13.11.2020 13:39

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Gençlerin deneyim kazanmalarını önemsediklerini belirten Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımız, gençlerimizin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağlıyor. 2020 yılı itibarıyla 39 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunduk. Gençlik kamplarına ülkemizin dört bir yanından doğu, batı, kuzey ya da güneyi fark etmeksizin gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar. Birlikte yaşama prensiplerine ve başkasının hukukuna sahip çıkma bakış açısına küçük yaşlarda sahip olmaya başlıyorlar. Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını bakanlığımız karşılıyor. Ayrıca, kampa katılan gençlere, kamp dönemi boyunca seyahat ve sağlık sigortası da yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlere deniz ve doğa kampları olarak hizmet verildiğini dile getiren Kasapoğlu, 5 adet gençlik kampının da proje çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Bakanlık olarak gençlere yönelik ulusal ve uluslararası pek çok önemli projeyi de yürüttüklerini ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan öne çıkan projelerimizden biri Genç Hackathon ve Genç İdeathon yarışmalarımız. Genç beyinlerimize sunduğumuz imkanlarla, her yönüyle sahip çıkıyoruz. Yine gençlerimizin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak için Türkiye Münazara Ligi organizasyonumuz bütün hızıyla devam ediyor. UNICEF Türkiye ile birlikte 25 ilde yürüttüğümüz Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi'nden 600 binden fazla gencimizi faydalandırdık. 2020-2022 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacak NEXUS Kariyer Rehberliği ve Sosyal Uyum Projesi'yle, belirlenen okullardaki öğretmenlere kariyer rehberliğine yönelik olarak eğitimler veriyor, gençlik merkezlerinde eğitim modülleri geliştirilerek bu eğitimleri bakanlığımız çalışanlarına uyguluyoruz."

2019'u "Gönüllülük Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Ülkemizde gönüllülük bilincini artırmayı ve gençlerimizin gönüllülük çalışmalarında daha fazla yer almalarını son derece önemsiyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın birlik ve beraberliğimizin harçlarından biri olduğuna inanıyoruz. 2020 yılında da gönüllülük çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. 'Biz Anadoluyuz Projemizi' kararlılıkla sürdürdük. 'Damla Gönüllülük Hareketindeki' gençlerimiz, hem pandemi sürecinde hem de doğal afetlerden sonra olağanüstü bir gayret gösterdiler. Bugüne kadar gençlerimiz tamamen gönüllü bir şekilde 765 bin kişiye ulaştılar. Kasım 2020 itibarıyla 1 milyon porsiyondan fazla yemeği, ihtiyaç sahipleriyle buluşturdular. Yine bu yıl YÖK Başkanlığımız ile yaptığımız protokolle 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadeleyi bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Kasapoğlu, proje destekleriyle ilgiliyse gençlere 35 milyon liralık destek verdiklerini belirtti.

Kasapoğlu: Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar
Kasapoğlu: Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar
Kasapoğlu: Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar
Kasapoğlu: Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyorlar' - Son Dakika


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