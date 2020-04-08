Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: '(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde... - Son Dakika
Kasapoğlu: "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşmesi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüştü. (1)
Bakan Kasapoğlu, " (Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:39 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti