Kasapoğlu: "(Koronavirüs) Spor camiası olarak önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: '(Koronavirüs) Spor camiası olarak önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası... - Son Dakika

Kasapoğlu: "(Koronavirüs) Spor camiası olarak önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası...

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi ropgramında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KAYSERİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi ropgramında konuştu. (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız."

Kasapoğlu: (Koronavirüs) Spor camiası olarak önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası...

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:45 Kaynak: AA
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