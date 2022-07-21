Kasapoğlu: "(KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme) Cumhurbaşkanımızın genç dostu siyasetinin yeni bir ürünüdür"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı. (2)

Kasapoğlu: "(KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme) 20 yıldan beri hizmet ettiğimiz misyonla, ruhla kredilerle ilgili yeni bir çığır açtık. İşte o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın genç dostu, hizmet odaklı siyasetinin yeni bir ürünüdür. O da milletimiz için, gençlerimiz için, aileler için, feda olsun, hayırlı uğurlu olsun"