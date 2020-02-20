Kasapoğlu: "Liglerimizin kalitesini arttırma hedefimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Liglerimizin kalitesini arttırma hedefimiz var' - Son Dakika Spor

Kasapoğlu: "Liglerimizin kalitesini arttırma hedefimiz var"

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ozan Balcı, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Tokat heyetiyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ozan Balcı, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Tokat heyetiyle bir araya geldi. Kasapoğlu, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak etti.

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Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasındaki önemli maçları değerlendirdi:

"Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor"

"Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk futbolunun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak önemli müsabakalara ilişkin, "Sevinebiliriz, üzülebiliriz, öfkelenebiliriz fakat bunların hepsi centilmenlik esasları içerisinde olmalıdır." dedi.

Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe- Galatasaray, Beşiktaş- Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor gibi şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçların oynanacağını hatırlattı.

Ankara'da da Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında başkent derbisi heyecanı yaşanacağına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur." ifadelerini kullandı.

Makro hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"En büyük hedefimiz, uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Müsabakaların fair play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk futbolunun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın."

Kasapoğlu: Liglerimizin kalitesini arttırma hedefimiz var

Mehmet Kasapoğlu, Balcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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