Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik' - Son Dakika Spor

Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:00 Kaynak: AA

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