Son Dakika › Spor › Kasapoğlu: 'Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik' - Son Dakika Spor
Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:00 Kaynak: AA
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!