Kasapoğlu: "Millet Kıraathaneleri Mükemmel Bir Proje"
1 saat önce
- Anadolu Ajansı Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Anadolu Ajansı
Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (18)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:30 Kaynak: AA
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