Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Millet Kıraathaneleri Mükemmel Bir Proje"

Kasapoğlu: "Millet Kıraathaneleri Mükemmel Bir Proje"

1 saat önce

- Anadolu Ajansı Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Anadolu Ajansı Editör Masası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (18)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel
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