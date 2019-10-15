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Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konukları ile selamlaşması

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadın boks milli takımı ve golbol milli takımı ile hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: " Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor."

Bakan Kasapoğlu: "Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz."

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."