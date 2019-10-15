Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "(Milli futbolcuların asker selamı vermesi) UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"
Son Dakika Spor Kasapoğlu: '(Milli futbolcuların asker selamı vermesi) UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum'

Kasapoğlu: "(Milli futbolcuların asker selamı vermesi) UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"

56 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konukları ile selamlaşması Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadın boks milli takımı ve golbol milli takımı ile hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Gençlik ve...

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konukları ile selamlaşması

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadın boks milli takımı ve golbol milli takımı ile hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: " Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor."

Bakan Kasapoğlu: "Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz."

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."

Kasapoğlu: (Milli futbolcuların asker selamı vermesi) UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:25 Kaynak: AA
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