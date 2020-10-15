Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilen "Polis Nişanı" törenine katıldı.

Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından "Polis Nişanı" verilmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun gelişi

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