Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilen "Polis...
15.10.2020 14:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun gelişi Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Milli Kayakçı Sıla Kara'nın konuşması Milli...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun gelişi
Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Milli Kayakçı Sıla Kara'nın konuşması
Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından "Polis Nişanı" verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilen "Polis Nişanı" törenine katıldı.
Son Dakika Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler