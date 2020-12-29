Kasapoğlu: "Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu"
29.12.2020 13:47
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması Toplu fotoğraf çekimi Hediye takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması
Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması
Toplu fotoğraf çekimi
Hediye takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu. (4)
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