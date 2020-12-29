Kasapoğlu: "Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması

Toplu fotoğraf çekimi

Hediye takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu. (4)