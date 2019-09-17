Kasapoğlu: "Muratpaşa Belediyespor'un EHF Kupası 1. turunda PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta...
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Kasapoğlu: "Muratpaşa Belediyespor'un EHF Kupası 1. turunda PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta da yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Kasapoğlu: "Muratpaşa Belediyespor'un EHF Kupası 1. turunda PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta da yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz"
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