Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2017 yılında vefat eden "Cep Herkülü" unvanlı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği spor kompleksinin açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin açılışında konuşan Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan güvenlik güçlerine selam gönderdiklerini ve dualarının onlarla beraber olduğunu söyledi.

Ayrımcılık yapmadıklarını ve ayrımcılığa da göz yummayacaklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, manipülatif oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz ve hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı tesis eden, birleştiren, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız."

"Yeni Naimler yetiştirme adına çalışacağız"

Türkiye'nin son 18 yılda birçok alanda değişim ve gelişim halinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sporda eşsiz bir devrim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Spora yapılan yatırımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz bu tesis sadece Bursa'nın değil, ülkemizin eşsiz eserlerinden birisi. Spor salonu, yüzme havuzu, antrenman salonları, sauna ve hamamıyla pek çok faaliyeti içinde bulunduracak. Gece gündüz çalışacak bir tesis. Amacımız tüm toplumumuzu sporla buluşturmak. Bu buluşturmanın özünde kadınlarımız var. Kadınlarımızın toplum öncüsü olarak, sporun tabana yayılması konusunda evde öncülük etmelerini bekliyoruz. Bu tesis boş durduğunda bir anlam ifade etmiyor. Bu tesislerimizi 7/24 sizlerin hizmetine açtık. Yerel yönetim ve bakanlık olarak iş birliğiyle bu tesisi işleteceğiz. Bu tesiste yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tesisin ismi çok anlamlı. Naim Süleymanoğlu, ülkemize nice gururlar yaşatmış efsane sporcu. Yeni Naimler yetiştirme adına çalışacağız."

Kasapoğlu, sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu ve son dönemlerde de önemli sportif başarılar kazandıklarını sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm Bursalıların bu spor kompleksinden en iyi şekilde yararlanmaları temennisinde bulundu.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun da katıldığı program, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin kurdele keserek tesisi hizmete açmasıyla sona erdi.

Tören öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.