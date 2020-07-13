Kasapoğlu'ndan 'Tarım ve Hayvancılık' temalı gençlik kampı müjdesi - Son Dakika

Kasapoğlu'ndan 'Tarım ve Hayvancılık' temalı gençlik kampı müjdesi

TEKİRDAĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine 'Tarım ve Hayvancılık' temalı gençlik kampı yapılacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trakya programı kapsamında Malkara ilçesinde Kredi Yurtlar'a bağlı Malkara Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaklaşık bir yıldır kapalı olan yurdun, 'Tarım ve Hayvancılık' temalı gençlik kampına dönüştürülmesi şeklinde değerlendirileceğini belirtti.

Malkara ilçesine yapılması planlanan kampta, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlere tarım odaklı eğitimlerin verileceğini ifade eden Kasapoğlu, "Tekirdağ ilçelerine" çok önemli bir spor ve gençlik yatırımları hamlesi başlattık. Buradaki gündemimiz, Tekirdağ ilçelerinin yarınlara nasıl daha güçlü hazırlanması. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Malkara Öğrenci Yurdu'nu daha önce ciddi bir şekilde öğrencilerin istifadesine sunmuştuk. Ancak şu an itibariyle önümüzdeki süreçte gençlerimizin, ülkemizin dört bir yanından gelecek olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık temalı bu bölgenin en güçlü yüzlerinden bir olan rekabet özelliği itibariyle peyniri sütü bu anlamda hakikaten pek çok süt ürünleri noktasında gençlerimizin bu anlamdaki yeteneklerini potansiyellerini ortaya çıkarmak amaçlı, onlarla ilgili bir eğitim sürecini burada yönetme adına bu kampımızı inşallah en kısa sürede gençlik kamplarımızdan bir tanesi olarak ülkemize kazandıracağız.

Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada gerek tarımla gerek hayvancılıkla ilgili eğitimleri bir yandan alırken, sosyalleşme süreçleriyle en güzel şekilde yaşarken, bir yandan Tekirdağ'ı ve ilçelerini tanıyacaklar. Tekirdağ'ımızın güzel insanlarıyla tanışacaklar. Hem burada güzel imkanları onların istifadesine sunacağız. Ben şimdiden Malkara ilçemize ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burayı en kısa zamanda gençlerimizle buluşturduğumuzda yine sizlerle birlikte olacağız" dedi.

Kasapoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette, Malkara Kaymakam Vekili Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve İlçe Spor Müdürü Remzi Barış da yer aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Bakan Kasapoğlu'na, Malkara'nın meşhur eski kaşarı ve peynir helvasından hediye etti.