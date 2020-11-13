2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, sporun birleştirici gücü olduğunu ifade etti.

Spor alanında yürüttükleri politikanın üç aşamalı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

"Elit spor" veya "performans sporu" olarak anılan alanda profesyonel üst düzey performans sporcularının gelişimini destekleyip planladıkları ve Türk sporcularının uluslararası müsabakalarda daha başarılı olmalarını sağlayacak hizmetler yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, sporun ekonomik ve endüstriyel dinamikleri üzerine sağlam adımlar attıklarını, politikalarını bu dinamiklerin Türkiye'nin menfaatlerine katkı sağlayacağı nitelikte şekillendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, "Spor tesisi yatırımlarımız, mevzuat çalışmalarımız, spor bilgi sistemleri ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler ile bu üç ana başlık altında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Sporun modern yaşamda çok önemli yer tuttuğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk toplumunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmesi için sayısız proje geliştirilmiştir. Ancak maalesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda istenen konuma gelememiştir. 2002 yılından bugüne kadar yürütülen sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşıyoruz."

Kasapoğlu yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlara yönelik çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve "On Bin Pota" gibi projeleri, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydetti.

Engelli spor merkezlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kadınların aktif olarak spora katılmasını da çok önemsediklerini söyledi.

"Türkiye artık bir spor ülkesi"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, tesisleşme hamlesinin güçlü şekilde devam ettiğine ve Türkiye'nin spordaki yükselişine dikkati çekerek, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, artık bir spor ülkesi. Spora hayatlarında daha fazla yer veren halkımızla birlikte, profesyonel sporcu sayımızda da ciddi bir artış ortaya koyuyoruz. 2002 yılında 300 binin altında olan lisanslı sporcu sayısı artık 8 milyon 600 binin üzerinde." diye konuştu.

Kasapoğlu, okul sporlarındaki faaliyetlere 60 branşta 2.5 milyondan fazla öğrenci sporcunun katıldığını da ifade etti.

"2 bin yeni antrenör alınacak"

Bakan Kasapoğlu, üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin de etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle daha güçlü bir şekilde açmış olacağız. Türkiye'de artık elit sporcu gelişimi sadece şansa bırakılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, 2021'de Tokyo'da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları'nda da milli sporcuların ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Eğitimle sporun bir arada yürümesi için çok önemli bir ikiliği ortadan kaldırdıklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar milli sporcularımızın en fazla zorlandığı alan eğitim hayatları ile spor kariyerleri arasında yaşadıkları çatışmaydı. 52 vakıf üniversitemiz ile imzaladığımız, olimpik ve paralimpik branşlarda başarılı sporcularımızın eğitim masraflarının üniversitelerimizce karşılanmasını içeren protokolümüz sayesinde bu yıl onlarca milli sporcumuz tıp, mühendislik ve hukuk gibi birçok farklı alanda öğrenim görme imkanı elde ettiler. Yani milli sporcu artık tam burslu. Bu yıl ilk yerleştirmeler gerçekleşti. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili yönetmeliklerinde yaptırdığımız değişikliklerle başarılı sporcuların özel ortaokul ve liselerde okumalarının önünü açmış bulunuyoruz."

Sportif başarının kulüplerle sağlandığını ve bu kapsamda kulüplere de önemli destekler verdiklerini kaydeden Kasapoğlu, bu yılın başında Spor Çalıştayı yaptıklarını anımsattı.

Türkiye'nin spor turizmi konusunda çok ilerlediğini anlatan Kasapoğlu, "Dünyanın her yerine meydan okuyabilecek spor tesislerimiz var. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Katılımcıların katkılarıyla ülkemizin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir vizyon belgesi hazırlandı. Ulusal turizm politikalarımızla da uyumlu bir şekilde bu alandaki çalışmalarımızı ve gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Spor turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesinin, Türkiye'nin küresel spor ekonomisindeki payını artıracağı gibi farklı alanlarda ihtisaslaşma ve istihdamın da önünü açacağına işaret eden Kasapoğlu, "Organizasyonları da ülkemizin güzel ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, tesisleşme ve fiziki altyapı bağlamında planlı bir şekilde yatırımlara yön verdiklerini belirterek, 69 stadyum, 532 spor salonu, 341 gençlik merkezi, 770 futbol sahası, 128 yüzme havuzu ve 44 atletizm pisti bulunduğunu söyledi. Bunların yanında çok sayıda mahalle tipi futbol, voleybol ve basketbol sahasını da milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Yeni yapılacak sahalarla beraber inşallah bu sayı 3 bin 243'e ulaşacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin 293 milyon 316 bin lira personel ve SGK giderleri, 202 milyon 500 bin lira mal ve hizmet alımları, 12 milyar 183 milyon 57 bin lira cari transferler, 2 milyar 32 milyon 736 bin lira sermaye giderleri, 180 milyon 470 bin lira sermaye transferleri, 7 milyar 967 milyon lira borç verme olmak üzere 22 milyar 859 milyon lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

(Bitti)