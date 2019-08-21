Kasapoğlu: "Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var"
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'na bisiklet hediye edilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'na bisiklet hediye edilmesi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -3-
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