Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Kasapoğlu: Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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