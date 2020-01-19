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Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.
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