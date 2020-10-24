Kasapoğlu: "Sayın cumhurbaşkanımız sporun, sporcunun en büyük dostu"
24.10.2020 17:02
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: "Sayın cumhurbaşkanımız sporun, sporcunun en büyük dostu"KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
- Kasapoğlu:
"Sayın cumhurbaşkanımız sporun, sporcunun en büyük dostu"
KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katıldı. (2)
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