Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Spor anlamında son 17 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik"
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Kasapoğlu: "Spor anlamında son 17 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik"

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.

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ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -1-
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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