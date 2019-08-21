Kasapoğlu: "Spor anlamında son 17 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik"
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -1-
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