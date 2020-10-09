Kasapoğlu: "Spor kültürünü ne kadar güçlendirirsek, spordaki başarımız çok daha güçlü seviyelere... - Son Dakika

Kasapoğlu: "Spor kültürünü ne kadar güçlendirirsek, spordaki başarımız çok daha güçlü seviyelere...
09.10.2020 15:33
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Tören alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması (1) ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Tören alanı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması (1) ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katıldı. (1)
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