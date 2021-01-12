Kasapoğlu: "Halkımızın spora olan erişimini kolaylaştırma gayretimizi devam ettireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul etti.