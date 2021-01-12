Kasapoğlu: "Halkımızın spora olan erişimini kolaylaştırma gayretimizi devam ettireceğiz"
12.01.2021 15:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul etti.
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